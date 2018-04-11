消債條例10週年 欠債的你..趕快出面！

2018-04-11 12:50

〔記者溫于德／台北報導〕「消費者債務清理條例」施行至今10週年，國內協助債務人處理債務問題的法律扶助基金會，上午特別舉辦記者會，法扶執行長周漢威特別提出統計數據表示，債務人接受協助後，獲得有利結果的比例為87.23%，呼籲「欠債的你趕快出面獲協助。」

周漢威說，台灣2006年發生卡債風暴後，導致許多嚴重社會問題，幸各界共同推動「消費者債務清理條例」，加上多場律師參與訓練，卡債問題才稍獲緩解；他接著說，消債條例自2008年施行以來，已有逾6萬件個案向法扶會申請並獲受理，以近期來說，2015年至去年間，法扶會已協助逾1萬6千位債務人辦理債務清理，扣除案件進行中或移轉等件數，並排除申請人主動撤回件數後，「債務人獲得有利結果的比例為87.23%。」

周也說，許多債務人是家中經濟支柱，一旦個人獲協助，通常也就代表一整家人獲得幫助，但關鍵仍在於「債務人的勇敢面對是第一個關鍵。」

接話的台北律師公會債清委員會林永頌律師則說，消債條例通過至今，獲更生比例僅有40.25％，清算免責比例也只有27.27％，若與鄰近國家日本相比，更生通過比例為85％至92％、消債面則比例為97％，台灣顯然比例遠不及日本，因此，同聲呼籲債務人主動出面接受扶助，且接受協會幫忙不必透過代辦或繳交高額的費用，就能徹底解決債務問題。

至於今天記者會原本安排一位債務人出面分享消債經驗，但他未現身，恰扶助的律師朱芳君在場，代為分享經驗提到，該債務人原本欠債50萬元，經銀行結算後已逾100萬元，幸2015年底在法扶協助下，申請法院調解與清算，重擔已解決，現已和母親共同經營麵店，並撫養一名未成年兒子。

朱另分享一件現正清算中案件，欠債人是一名已婚男代課老師、月薪4萬，但因家中有5位小孩待養，妻子無法外出工作，「全家人是真的非常非常緊的在生活」，在被扣了數年薪水後找上法扶協助，每月被扣薪，而該案開始清算後，也終於停止扣薪，因此，同樣呼籲債務人出面尋求協助。

現場也邀集10位過來人舉標語為尚未出面的債務人打氣；標語包括，「勇敢站出來，消債一定行」、「能清算免責獲得重生真好」、「給自己一個重生的會」等。

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