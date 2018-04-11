讚犯保志工台灣之光！ 陳建仁：我兩個女兒都做過

犯罪保護人保護協會11日舉辦成立20周年大會，邀請副總統陳建仁出席致詞。（記者黃耀徵攝）

2018-04-11 12:41

〔記者錢利忠／台北報導〕財團法人犯罪被害人保護協會今舉辦成立20周年大會，副總統陳建仁、法務部長邱太三、檢察總長顏大和、身兼犯保協會董事長的高檢署檢察長王添盛等人與會；陳建仁頒獎表揚有功團體、專業服務律師、諮商心理師及治療師，並透露他的兩個女兒曾做過哀傷輔導及照顧家暴少女，他知道這些工作不容易，讚許犯保志工為真正的台灣之光。

成立於1999年的犯保協會，專責從事犯罪被害人的保護工作，納入法律、經濟、就業、就學、醫療、照護、心理等專業領域的整合式服務，已累計服務3萬6,118件犯罪被害人保護案件，服務逾100萬1324人次。

陳建仁今在會中頒發表揚有功團體及人士，包含財團法人永瑞慈善事業基金會、台北市同慶扶輪社、同德扶輪社、富宇建設、財團法人慈暉文教基金會，另頒獎給專業服務人員包括律師楊敏宏、吳碧娟、何紫瀅、楊水柱；臨床心理師葉金源、羅秋怡；諮商心理師何冠瑩、洪雅鳳、藍秀宏及物理治療師李郡鳳。

陳建仁致詞表示，我的兩個女兒，一個是做哀傷輔導，另一個曾照顧家暴少女，我知道這些工作不容易，所以在座的每一位志工，充滿無限愛心、耐心、充滿智慧，讓所有被害人能堅強站起來，實在是台灣之光，因為你們堅持下去，創造台灣的無限希望。

擔任「犯罪被害人保護大使」的藝人方馨，今也受邀到場，她呼籲各界能給予犯罪被害人保護工作更多的支持與鼓勵；此外，由犯保服務律師所帶領的吉鼓座太鼓團等團體也都上台表演，精采表演獲得台下熱烈掌聲。