扮國泰千金詐騙 黃琪放法官鴿子不出庭

2018-04-11 12:31

〔記者楊國文／台北報導〕曾替前總統陳水扁算塔羅牌的男子黃琪，因涉多起詐欺案遭判刑入獄，還被控冒充國泰集團千金蔡佳玲名義，要求台北喜來登等飯店給予升等優惠入住，一審被依詐欺罪判1年10月，高等法院今原本召開辯論庭，黃琪昨卻以「人不舒服不方便出庭」為由，臨時傳真向高院請假，高檢署檢察官當庭怒斥黃琪「太亂來」，高院改訂5月30日再開庭，並要求律師務必告知黃琪。

高院合議庭上午將黃琪「傳真請假函」提示給高檢署公訴檢察官看，公訴檢察官看了之後猛搖頭，斥責黃琪說「什麼叫做不方便請假？這不是請假的正當理由！」，要求黃琪出示有證據能力的請假資料，如醫院開立的診斷證明等資料，「被告（黃琪）不能空口說白話啊！」

高院合議庭審判長吳炳桂諭知，原本今天要進行此案的辯論終結庭訊，因黃琪臨時傳真請假未到，只好改期，並正告黃琪的義務律師林忠儀，務必要告知黃琪下次開庭一定要到庭。

自稱高中肄業的23歲黃琪本名黃照岡，2011年冒用頂新集團少東魏宏帆舊式身分證，申辦無金額上限的「黑卡」，盜刷612萬元套現，後來又向宋姓女子詐騙得手，被依詐欺罪判8年2月定讞；黃前年5月出獄。

檢方查出，前年7月間黃琪假冒國泰千金蔡佳玲名義，打電話給台北喜來登等多家飯店，表示幫友人訂房，黃數度和周姓友人只花5800元等優惠價格，即可升等入住飯店每晚要價1萬多、2萬多元的高級房間。事後，飯店方面認為蔡佳玲不可能直接來電訂房，向刑事局反映後，警方循線將黃逮捕。

台北地院去年8月，依6次詐欺得利罪、1次詐欺未遂罪，判黃琪1年10月徒刑。黃琪不服，上訴高等法院。高院上次審理時，黃琪知道有眾多媒體守候採訪他，黃為避免曝光，竟以帽T、戴起口罩遮掩臉部，全身包得緊緊的，只露出眼睛看路，快跑搭上計程車離開法院。