停紅燈互看不順眼 兩派人馬大街互毆2人遭砍傷

持刀砍人的戴男一方全被警方帶回警局偵辦。（記者曾健銘翻攝）

2018-04-11 12:15

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市五股區今日凌晨驚傳兩派人馬聚眾鬥毆！19歲林男與另7名友人騎車夜遊行經五股區成泰路二段前，停紅燈時疑遭路邊一群人馬按喇叭挑釁，林男一行人看了一眼後騎車離開，孰料中途卻遭對方8人攔下嗆聲：「你在看三小？」雙方大打出手，林男與24歲黃姓友人遭砍傷，所幸就醫後無生命危險，警方連夜帶回雙方13人。

警方調查，林男等5男3女相約夜遊，但一行人在成泰路二段上停等紅綠燈時，突遭在路邊檳榔攤前聊天的19歲戴男等8人按喇叭挑釁，林男一行人轉頭看了一眼後騎車離開。

孰料才騎乘不到50公尺，對方竟從後追上攔車，甚至不斷地嗆聲：「你們剛剛在看三小？」雙方爆發口角後大打出手，過程中林男的右肩、黃男的右手臂遭對方持西瓜刀砍傷，但生命無虞，對方行兇後逃逸，警方漏夜追查，今日上午前已陸續帶回8名涉嫌人。

警方表示，偵訊時戴男供稱對方先朝他們按喇叭，他直覺遭挑釁才會與同夥攔車嗆聲，林男則否認按喇叭回嗆，雙方各執一詞，因2名傷者暫未提告傷害罪，但雙方在路邊上演全武行，警訊後依全依聚眾鬥毆罪嫌將13人移送法辦。