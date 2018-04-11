「教科書女警」中看更中用 「大外割」技壓落跑酒駕大叔！

台中市警局交通大隊女警羅敏娟能文能武。（記者許國楨翻攝）

2018-04-11 12:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局交通大隊女警羅敏娟因交通指揮手勢標準明確曾登上教科書版面，更曾在警政署柔道比賽中奪下第3名佳績，日前在路口執勤時攔下一名酒後騎車企圖落跑的大叔，她在一句「就叫你不要動」的最後通牒下瞬間使出柔道大外割將對方壓制在地，俐落身手讓直擊民眾大讚，真的令人大開眼界。

交大大隊長郭士傑說，28歲羅員任職該大隊第一中隊，因交通崗交通指揮手勢標準、明確曾登上高中三年級的公民教科書版面，並受警專教官邀請擔任交通指揮助教，更曾在警政署柔道比賽中奪下第3名佳績，是位能文能武、動靜皆宜的女警。

當天傍晚她在台灣大道與文心路口執行交通疏導勤務，發現騎車行經的59歲劉姓男子臉色潮紅、行車不穩疑似酒駕，上前以酒精檢測棒測試果然呈現酒精反應，遂請對方至路旁接受盤查，未料，男子下車後卻一直往前走，經羅員制止突使出金蟬脫殼之術，將包包、外套、衣服一一脫掉意圖逃離現場。

劉男當時見只有女警1人執勤人單勢弱，想要相應不理一逃了之，羅員懷疑男子行跡可疑，一句「就叫你不要動」的最後通牒後對男子施以柔道「大外割」壓制並喝斥配合盤查，劉男才趕緊求饒：「歹看，我會配合。」

劉男酒測值達0.22毫克，他坦承下班前喝了3瓶啤酒，因為過去酒駕被逮過2次所以想逃，最後因酒駕與駕照吊銷總共被開罰9萬6000元。

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