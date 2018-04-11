涉誘騙82名少女拍裸照還帶上床 台大生被起訴

林和駿涉嫌利用假身分及頭像，在網路誘騙82名未成年少女拍裸露及猥褻照片，甚至誘騙一名少女上床；台北地檢署今將他起訴。（資料照）

2018-04-11 12:05

〔記者謝君臨／台北報導〕去年剛推甄上台大醫學院研究所的22歲男子林和駿，涉嫌利用假身分及頭像，在LINE、BeeTalk、臉書等平台，誘騙82名國小、國中的未成年少女拍裸露及猥褻照片，甚至誘騙一名少女上床；台北地檢署今依違反「兒童及少年性剝削防制條例」及「刑法」與未滿16歲女子性交罪，將他起訴。

據悉，林男去年從慈濟技術學院醫學影像暨放射技術系畢業，靠推甄上台大醫療器材與醫學影像研究所，預計去年9月就讀；他除上學外，很少與人正常互動，幾乎都躲在自己房間上網。

檢警調查，林男涉嫌利用假身分，以男女朋友交往、互相欣賞身體交換私密照等為由，誘騙少女拍攝裸露及猥褻照片，林男取得裸照後，竟威脅少女拍更多裸照，否則將散佈，不少被害少女擔心裸照外流，只好依林男指示傳照片，惡劣的林男竟又將照片散佈給有「蘿莉控」的網友欣賞。

檢警發現，林男除用年輕帥哥照誘騙少女外，有時會冒用其他少女的生活照與她們交往，甚至為突破心防，還將其他少女裸照傳給她們看，並跟少女說「這些傳來傳去沒什麼」，只是同儕之間的分享，少女一時不察，就把自己的裸照傳給林嫌。

警方問他為何如此，林男竟說他無法控制自己，還說自己「就是喜歡欣賞（指少女裸照）」，他在押送過程，口中還喃喃說出「這個世上不會給犯錯的人第二次機會...可不可以判我死刑。」

去年7月31日下午4時許，林男被移送至北檢複訊，訊後被依違反兒少性剝削防制條例等罪嫌，諭令5萬元交保。