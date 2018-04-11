31萬手環只賣800！6大網路直播被抄 查獲逾7千件名牌仿冒品

保二總隊刑大查獲6大網路直播賣假名牌精品和手機殼，起出7千多件、逮捕8嫌。（記者黃良傑攝）

2018-04-11 11:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕網路直播拍賣商夯，成了仿冒品的天堂？保二刑大鎖定6個直播粉絲專頁，分別在高市、南市查獲仿香奈兒、LV、GUCCI、SWAROVSKI等名牌飾品與手機殼，共查獲7392件、侵權市價值4千萬元。

直播販賣仿冒品有2對夫妻檔及母子檔，偵三隊查獲的仿冒品中，有1支仿名牌CARTIER鑲鑽的手環，真品原價31萬元，吳姓版主（27歲）和崔姓女版主（28歲）竟都只賣800元，價差驚人，成為最熱銷的仿冒商品，另因吳男還以有廠盒子、保證書為噱頭，但需再付加購費用，詐騙不知情的顧客，警方另依詐欺罪將他送辦。

警方也查獲古女（55歲）、施男（27歲）母子檔，以及葛男（45歲）、林女（20歲）夫妻檔，涉嫌網路直播賣手機殼仿冒品；警方逮獲崔女販賣仿冒名牌精品，她的丈夫辯稱只是當小幫手，警方另於台南市查獲林男（40歲）、陳女（28歲）各自成立粉絲頁，路直播販賣仿冒手機殼。

保二今天表示，6嫌辯稱不知仿冒品，上游說是中國、韓國的原工廠出品，有些則是從淘寶網購入轉售，警方發現貨品嫌粗糙，但SWAROVSKI、CARTIER鑲鑽手環相當熱銷，但每個名牌手環的保證書流水編號竟完全相同，因網購無法比較其他手環流水號，而且嫌犯直播時多不露臉，以逃避警方查緝，提醒民眾小心直播拍賣的陷阱。

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