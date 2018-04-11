官員涉偷拍、上班看A片 北市教育局：若屬實從重議處

2018-04-11 11:28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕周刊爆料一名任職於台北市教育局教師研習中心的黃姓官員，在上班時不斷偷拍女同事裙底風光，受害者遍及北市府和教育局教師研習中心，黃姓官員上班時甚至會看A片，對此，台北市教師研習中心主任楊淑妃今早受訪時證實，有同仁看到黃姓官員看不良影片、打電玩遊戲時，都會上前規勸，組長也會加強規勸督導，目前警方與政風單位進行調查，若查證確認屬實將從重議處。

楊淑妃指出，黃姓官員到教研中心支援，指派專案性業務，但黃的工作態度不主動、積極，工作一段時間發現無法授予跟他同職等的業務，因此調整工作內容，目前負責圖書室的圖書租借與整理工作，沒有人進去借閱圖書時，黃會做起個人事情，例如會上網。

楊淑妃坦言，有同仁曾發現黃看不良影片或打電話，都會規勸，教研中心也會留下進行工作輔導並留存不良紀錄，也發現黃男在人際互動與溝通方面有狀況，例如不給予請假，黃就在人事室大吼大叫，或開組務會議時，黃男也會大吼大叫，人際關係有很大的困擾。

至於偷拍影片上傳，楊淑妃表示，未曾有女性同仁反映遭偷拍或不良影片被上傳，偷拍影片毫無所悉，政風單位昨日有來調查，相關資料也有進一步調查，警方與政風處已進行調查，依照調查內容提送考績討論，查證確認屬實從重議處。

楊說，黃男今早照常進辦公室上班，將會加密督導考核，並強調同仁沒辦法每天時時刻刻盯著黃男在工作之餘時間做的事情，但只要同仁看到都會反映，也會提醒黃男告知有關公務員的工作倫理規範。