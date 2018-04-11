穿上律師法袍再帥還是「假律師」

2018-04-11 11:11

［記者楊政郡／台中報導］穿上律師「法袍」就可幫人寫訴狀！38歲許男在台中司法大廈看一女子在寫訴狀，要與前夫爭小孩撫養費，就到廁所穿上自購的律師法袍，及準備自製律師名片，對女子表示可代寫、代遞訴狀，向女子收取3萬5500元撰狀費，女子事後向台中律師公會查證，發現並沒有這位律師，台中地檢署依詐欺罪起訴許男。

起訴書指出，屢次考書記官沒考上的許男，106年8月31日在台中司法大廈1樓民眾服務中心外，看許姓女子在撰寫訴狀，主動關心發現是許女在爭取未成年子女的撫養費，為了牟取利益，轉身離開到男廁穿上自購的律師「法袍」，準備自印的律師名片，主動向許女表示他可以收費便宜一點，並遞上名片，上片印製有建誠律師事務所律師許某某，許女毫不懷疑他律師身分，自己正在為如何撰寫傷腦筋，正好有律師主動上來拉生意，就同意讓許男代寫訴狀及遞狀。

許男總計幫許女寫了聲請閱卷狀、民事陳述狀、民事補充理由狀、民事追加理由狀、民事陳訴狀三、刑事告訴狀、刑事陳訴狀一等七分，總計開口收費3萬5500元。

可是後來許女自己發現這位律師怪怪的，向台中律師公會查詢，才發現沒這位律師，向台中地院政風室舉發循線調查，許男坦承無律師資格，但辯稱沒詐欺，沒有向女子說自己是律師，名片上是印錯了，而穿律師法袍是覺得自己穿起來好看、合身才穿。