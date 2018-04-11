非法進口野生七彩變色龍牟利！ 夫妻遭判刑、罰50萬

魏男夫妻為了牟利，以「狸貓換太子」手法，從馬達加斯加非法進口70隻野生七彩變色龍，再以人工繁殖個體名義向農委會申請合法進口牟利！，夫妻遭判刑、罰50萬，圖為七彩變色龍，示意圖。（資料照）

2018-04-11 10:35

［記者楊政郡／台中報導］魏男夫妻為了牟利，以「狸貓換太子」手法，從馬達加斯加非法進口70隻野生七彩變色龍，再以人工繁殖個體名義向農委會申請合法進口，但還沒進口魏男就積極對外兜售，早已被鎖定而執行通訊監察，並在桃機長榮機關驗放倉庫執行搜索查獲，兩夫妻被判8月至1年徒刑，公司被罰50萬元，70隻七彩變色龍活體沒收銷毀。

台中地院判決書指出，魏男經營宏駿貿易公司，從事寵物批發買賣、國際貿易等業務，魏負責對外銷售，配偶黃女負責進口貿易業務，二人明知野生七彩變色龍屬第二級保育類野生動物，經主管機關許可才能輸入，黃女104年5月以宏駿公司名義，依瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（簡稱「華盛頓公約」即CITES），向農委會申請由香港生生公司輸入人工繁殖之七彩變色龍活體，農委會核准輸入「人工繁殖」七彩變色龍活體70隻。

取得許可之後，被告企圖以狸貓換太子手法，104年10月黃女向馬達加斯加威爾生公司聯絡購買野生七彩變色龍活體70隻，並約定這70隻運送到香港，由香港生生公司把這70隻野生七彩變色龍，佯裝是「人工繁殖」七彩變色龍，進口到台灣給宏駿公司。

但沒想到，魏男還未進口野生七彩變色龍，私下就已經向友人預售，早已被司法單位盯上，該批七彩變色龍雖順利通過海關，104年11月5日司法人員到桃機長榮機關驗放倉庫執行搜索，扣得該野生七彩變色龍活體70隻，並對宏駿公司搜索，查獲上情。