老公和小三摩鐵開房間 正宫抓姦反而GG了!

2018-04-11 10:23

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名呂姓女子懷疑老公顏男外遇，雇用徵信社跟監蒐證，發現顏男和張姓女子共赴基隆投宿汽車旅館，因急於蒐證，未等警方來，就闖入房內對裸身的顏男、張女拍照，並拿走房內用過的衛生紙團交給後來才到的警察，反遭張女控告，高雄地檢署偵結，將呂女、陳姓徵信業者依非法搜索罪嫌起訴。

檢方起訴指出，呂姓女子因懷疑老公顏男外遇，委託國華徵信社陳姓員工幫忙蒐證，2015年7月12日深夜11點多，呂女和陳男發現，顏男與張姓女子共同到基隆投宿某汽車旅館，在未經顏男和張女同意下，且警方還未到場，呂女、陳男就闖入房內，由陳男持攝影機對房內拍照攝影，並取走房內地板上用過的衛生紙團，將它包裝交付呂女，轉交後來到場的員警，並對顏男、張女提出妨害婚姻告訴（目前由高雄高分院審理中）。

不過，張姓女子也反控呂女、陳男涉嫌非法搜索，同時指呂女等人涉嫌在侵入汽車旅館房內時強拉其遮蔽身體的棉被，讓徵信社人員拍照，並在派出所外恐嚇她：「不簽和解書就將影片散佈」，另涉嫌強制罪、恐嚇，但經當天在場的江姓律師證稱，他沒有說這些話，也沒有聽到呂女如此說，且檢方審酌張女強拉棉被是為了遂行非法搜索目的，主觀上是否構成強制罪，仍屬有疑，全案檢方偵結，僅依非法搜索罪嫌起訴呂女和陳姓徵信社人員。