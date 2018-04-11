遇警攔查丟包毒品 殊不知警騎在後

警方攔查唐嫌，清點丟包毒品數量。（記者蘇福男翻攝）

2018-04-11 10:18

〔記者蘇福男／高雄報導〕有毒品、竊盜等前科的唐男，開車遇警方攔檢，耍小聰明將裝有毒品的背包丟包窗外，自認神不知鬼不覺，卻遭後方下班員警目睹落網。

高雄岡山警分局前峰派出所巡佐王永豐、警員蕭智謙，4月9日凌晨執行巡邏勤務時，在大義二路發現唐男（33歲）開車忽快忽慢、行跡可疑，於是以警用小電腦查出車主為毒品治安顧慮人口，上前攔查。

唐嫌趁警方巡邏車從其左方攔停時，竟耍小聰明打開右方副駕駛座旁窗戶，利用視線死角，將裝有毒品的背包丟包窗外，再向前行駛約20多公尺後才停車受檢。

唐嫌原以為整個丟包過程神不知鬼不覺，殊不知前峰派出所巡佐許志忠剛好下班騎車回家，就在唐嫌座車後方，目睹唐嫌丟包過程，因此上前協助逮捕唐嫌。

警方在丟包地點尋獲粉紅色帆布袋，共起獲25包（總毛重463.5公克）安非他命，市價約70幾萬元，及電子磅秤2個，數量之多讓查獲員警十分驚訝。

唐嫌見大勢已去，坦承毒品自己丟包，共稱是向岡山區某網咖店綽號「小胖」男子購買，自稱每天要吸食3公克安毒，才會購買如此大量毒品，但警方認為其說詞避重就輕，除依違反毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦外，將持續擴大追查偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音

唐嫌遇警攔查，耍小聰明將裝有毒品的背包丟包窗外，自認神不知鬼不覺。（記者蘇福男翻攝）