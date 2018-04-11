3人拒檢駕車逃竄自撞電桿 警方手到擒來

警方查獲3人送辦。（記者陳文嬋翻攝）

2018-04-11 09:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕楠梓警方今表示，高市林姓毒蟲搭載2名友人到楠梓區訪友，途經楠梓路原本要停等紅綠燈，見警突然違規右轉未打方向燈，警方眼尖驚覺有異，一路追車5公里，林男路況不熟，撞上產業道路電線桿，3人才下車就逮，直呼有夠倒楣!

楠梓所巡佐賴金福、警員陳靖宜昨1時25分行經楠梓路與清豐路口，發現1部自小客車形跡可疑，上前示意靠邊攔查，不料該車拒絕攔檢加速逃逸。

警網鳴笛尾隨並通報附近警網支援，該車沿途在楠梓區第一科技大學周邊各路段急駛，不斷往橋頭方向逃竄5公里，直到5分鐘後逃往產業道路，因路況不熟，在橋頭區海峰路17號前，自撞電線桿，造成車輛右前輪受損。

支援警力巡佐吳國增、警員周文彥趕赴現場，警方盤查車上駕駛林男（21歲，賭博前科）、乘客李男（22歲，公共危險前科）、潘女（22歲），所幸車上2男1女皆未受傷。

警方當場查獲K他命2小包，總計1.37公克、K盤1組、大麻5.98公克等，將3人帶所偵辦，林男到案坦承持有大麻，潘女身上則查獲K他命。

警訊後將潘女、林男2人依毒品罪嫌移送送辦，李男因否認持有毒品，警方將他採尿送驗，若有毒品反應將函送法辦，全案將擴大偵辦。

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車輛撞電線桿受損。（記者陳文嬋翻攝）