老鷹抓小雞！警匪街頭追逐 巨漢隨手「抓」逮嫌

2018-04-11 09:49

〔記者湯世名／彰化報導〕老鷹抓小雞！彰化縣警局保安隊員警日前尾隨林姓毒品通緝犯，在花壇鄉伺機攔下表明身分逮捕，不料林男棄車拔腿狂奔，警匪追逐百餘公尺，正巧路旁一名身高180公分的彪形大漢見矮他20公分的林男直朝他狂奔而來，立即出手隨手一抓，當場把身材小一號的林男「抓」個正著，逮捕到案。熱心民眾助警逮人後並未留下資料即離去，讓警方豎起大拇指稱讚。

保安隊副隊長許自強本月3日下午率員前往彰化市彰興街埋伏查緝林姓毒品通緝犯，在彰化市彰員路市立殯儀館前發現林男騎車經過，他們一路尾隨，林男由彰化市騎到花壇鄉東外環路口停等紅燈，警方見機不可失，隨即上前攔查表明身分進行逮捕。

不料林嫌先佯裝配合，隨即棄車逃逸拔腿狂奔，警匪在彰員路與東外環路口展開追逐戰，彰化警分局三家派出所員警也加入追捕，追逐中林嫌朝省道台一線往彰化市方向逃逸，正巧路旁1名準備穿越省道的身高180公分彪形大漢看到警匪追逐，立即用手指向林男向警方示意是否要抓人，追捕的員警也揮手回應，該名男子隨即雙手一抓，有如「老鷹抓小雞」一般，一把就將身高160公分的林男抓住，追捕的員警也立即趕至現場，將林男壓制在地。

許自強表示，台灣最美的風景，就是熱心的民眾，可惜該名熱心民眾協助警方後隨即離去，尚無法取得聯繫方式。至於林男因施用一級毒品海洛英，害怕被抓到後沒毒品可以吸食，因而鋌而走險拒捕逃跑。全案依毒品通緝、違反毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦。

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