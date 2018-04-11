直播主露點吸睛 檢：刺激性慾就觸法

2018-04-11 09:48

〔記者吳政峰／台北報導〕有的直播主為了衝人氣花招百出，甚至不惜露點吸取網友目光，對此，苗栗地檢署檢察官劉哲嘉11日透過台灣司法人權進步協會指出，大法官會議認為只要能刺激性慾，使一般人羞恥或厭惡，即可能構成猥褻行為，呼籲直播主以陽光健康為導向，以免觸法。

劉哲嘉表示，司法院大法官會議分別在釋字第407號及第617號解釋中，對「猥褻」做出定義，解釋中特別強調「乃指一切在客觀上，足以刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒之資訊，並引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情而言」。

因此，大法官在解釋中所闡述的「足以刺激或滿足性慾，引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情」判斷基準，成為了司法實務者衡量個案行為是否已構成「猥褻」的重要依據。

劉哲嘉指出，直播主不惜露點吸睛，除可能觸犯「刑法」234條的｢意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或3000元以下罰金。意圖營利犯前項之罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科1萬元以下罰金。｣，還涉犯第235條第1項｢散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金｣。

劉哲嘉認為，網路直播蔚為風潮，順勢代言推銷商品無可厚非，但呼籲直播主自制，切莫衝過頭大方露點，吃上官司，得不償失。