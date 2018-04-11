驚喜生日禮！美國女打開姊郵寄包裹 驚見大麻還被送辦

2018-04-11 09:26

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市美國籍女子Elzabeth與住在美國的姊姊Alexandra感情甚篤，兩人常透過臉書聯絡感情，Alexandra說要郵寄生日禮讓Elzabeth轉換心情，沒想到，Elzabeth打開禮物後，竟見到一包包大麻，且該包裹入海關就被盯上，Elzabeth隨即被辦案人員逮獲依法送辦，不過，全案檢方偵結，認為無積極事證證明Elzabeth有私運毒品的犯行，不起訴處分。

不起訴書指出，美國籍女子Elzabeth與Alexandra因分隔兩地，常用臉書相互聯絡感情，去年12月29日，Alexandra傳送訊息，表示要寄送生日禮給住在宜蘭市的Elzabeth，對話過程中，未提及任何包裹內容物是毒品，Elzabeth也僅表示，很興奮能收到生日禮物，轉換近日的換心情，寄送地址則是Elzabeth朋友的旅館。

沒想到，該包裹進入海關後，就被海關人員發現，內含大麻，立即向宜蘭縣調查站通報，Elzabeth到友人旅館領取包裹時，打開一看竟是一包包大麻，辦案人員因接獲情資，隨即也登門逮人，查獲3.42公克大麻，並依照毒品危害防制條例將Elzabeth送辦。

於偵查中，Elzabeth坦承姊姊確實有寄包裹給她，但她辯稱，因為用臉書與姊姊聯絡，有提及心情不好加上她生日到了，姊姊才會寄生日禮給她，並不知道禮物是甚麼，收到時很興奮，但她沒想到竟是大麻。

全案檢方偵結，檢察官認為，依據辦案人員提供Elzabeth與Alexandra的臉書私訊截圖，並未提及包裹內容物是甚麼，且兩人如果有私運毒品，為了避免查緝，依照常理，入海關時不會通報真實姓名，被告所辯尚非無稽，加上被告素行良好，驗尿後大麻呈陰性反應，並無積極證據證明Elzabeth有私運毒品的犯行，全案不起訴處分。

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