涉詐領數千萬元研究費遭搜索約談 台科大教授200萬交保

2018-04-11 07:51

〔記者錢利忠／台北報導〕國立台灣科技大學工程學院營建工程系特聘教授鄭明淵，被曾任其研究助理的校友檢舉，涉嫌利用人頭詐領科技部核撥的研究、人事及業務費用，金額達數千萬元；台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處，兵分5路搜索鄭男位於台科大的研究室及住處，約談鄭男等被告及證人共10人，今凌晨訊後依違反商業會計法等罪，諭令鄭明淵200萬元交保，並限制出境、出海；廠商黃郁蓁50萬元交保、廠商馮竣嗣30萬元交保。

檢調獲報，自2006年開始至去年底為止，鄭明淵涉嫌利用學生等人頭帳戶，向科技部請領研究助理等經費，並要求擔任研究助理的學生將戶頭內的薪資提領出來，交給他重新分配，之後再逼學生在薪資單據上簽章。

檢調調查，鄭旗下的研究助理多為該校研究生，按照研究計畫編列的薪資，月薪應為6000至8000元不等，但助理實際上只拿到4000至5000元，其餘的款項都被鄭要求提領交付。

有學生擔任研究助理期間，被鄭利用作為請領經費的人頭，同時掛名數個研究或教學助理職務，每月進帳薪資達數萬元，但學生實際上拿到的薪資不足萬元，還連累學生家長為此須多繳交所得稅款。

鄭明淵偵訊時否認侵吞款項，強調沒有一毛錢落入他的私人口袋，之所以要求學生將薪資提出交付，是因為研究生太多，但不是每名研究生都有機會獲聘擔任助理，且申請的研究計畫時程不一，為了讓每名研究生都能拿到錢，才讓學生開會達成共識後，將已領取的薪資領出重新均分。