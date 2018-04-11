傳月撈400萬、團員餐費僅百元 丐幫首腦「身障周蕙」超血汗

「身障周蕙」馮建霞被起底是「行乞賣藝丐幫集團」首腦，且週刊爆出她對團員極為苛刻。（圖擷取自Youtube）

2018-04-11 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國身障女子馮建霞在街頭賣藝，被網友稱為「小周蕙」，卻被起底是「行乞賣藝丐幫集團」首腦，操控19名逾期居留的成員流竄全台各大市場違規賣藝，每個月海撈400萬元。「賣藝丐幫」看似收入多，但馮建霞其實是一名「慣老闆」，爆出有團員每日行乞上萬元，每天餐費僅100元，馮建霞對行乞所得的拆帳也極為苛刻，平時居住環境十分惡劣。

根據《鏡週刊》報導，「賣藝丐幫」利用台灣人的愛心，每人每日行乞所得平均有萬元以上，逢年過節甚至上看6萬，集團每月獲利高達400萬元。不過馮建霞其實對團員十分苛刻，來台前要先繳交20萬新台幣的保證金，繳不出來的先從薪資扣，開始乞討後馮建霞只會給每個月數千元的基本開銷，有些團員更僅有每日100元餐費，行乞收入也必須和馮建霞分帳，從一九拆帳到五五拆帳不等，團員每個月僅實收1萬5000元至2萬元。

而馮建霞在招募殘障人士時主打「無才藝可」、「包吃包住」等名號，但是到台灣才發現「殘酷事實」，住的是破舊套房，外出交通費要自己出，而且一旦被移民署發現就會被檢舉遣返，可說是被馮建霞徹底壓榨。