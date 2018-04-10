4月大男嬰嗆奶致死 重啟調查揭雙親虐兒致「顱內出血」

2018-04-10 23:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣劉姓男嬰於4個月大時嗆奶，送醫台中搶救2週不治。台中檢警相驗時，男嬰雙親隱瞞施虐情形，加上檢警第一時間的送醫、醫療急救記錄，以意外嗆奶致死結案；但醫院在醫療期間，發現男嬰有顱內出血的陳舊傷，通報轉回苗栗縣政府，縣府提起自訴，苗栗地檢署重啟調查，苗檢認為男嬰雙親涉及虐嬰，間接導致男嬰嗆奶死亡，依重傷害罪嫌將男嬰雙親起訴。

檢警調查，男嬰父親劉姓男子（38歲）有毒品前科，母親朱姓女子（39歲），夫妻倆靠打園藝零工為生，育有2子，長子今年4歲、次子即為男嬰。

105年12月10日晚間9點許，朱女打119報案，稱餵奶不慎，導致男嬰嗆奶，經苗栗縣消防局救護車載往衛福部苗栗醫院插管救治，因病情嚴重，經醫生評估後轉往台中中國醫藥大學附設醫院救治。中國醫接手後，男嬰於105年12月23日，因呼吸衰竭宣告死亡。

朱女透過苗栗縣政府社會處協助報請相驗，因男嬰遺體在台中，苗栗地檢署囑託台中地檢署協助，檢察官、法醫依據男嬰雙親說法，及第一時間的送醫、醫療急救記錄，以意外嗆奶致死結案。

但中醫大附醫在醫療期間發現，男嬰有左右側硬腦膜下出血、雙側缺氧性腦病變等傷害，硬腦膜有深淺不一的血水，應為不同時期、新舊傷夾陳，研判是家暴施虐造成。醫院通報台中市社會局及苗栗縣社會處，苗栗縣社會處於是提起自訴，由苗栗地檢署重啟調查。

經苗栗地檢署偵查，劉男、朱女才坦承，當初並未對台中地檢署檢察官吐實，隱瞞曾對兩個孩子施暴。朱女供稱，丈夫曾向男嬰丟擲物品，導致男嬰耳朵有流血，另外，有一回她抱男嬰時，被丈夫推倒，她不慎有坐壓到男嬰。但劉男僅坦承朝男嬰丟擲鞋子，辯稱沒有丟到。

苗栗檢方說，男嬰雙親的行為，雖非導致男嬰死亡的主要原因，但也可能因此造成男嬰頭部受創，間接影響到男嬰哺食功能正常，導致嗆奶致死，認為男嬰雙親涉犯「家庭暴力防治法」及重傷害罪嫌，因此提起公訴。

苗栗縣社會處說，105年7月，劉男被鄰居發現對當時不到2歲長子打耳光、不當管教，社會處當時即將長子保護安置，而當時男嬰尚在朱女胎腹之中。當男嬰嗆奶送醫後，社會處接獲中醫大附醫的通報，就持續追蹤，但當時無法認定男嬰是嗆奶或受虐致死，直到106年2月，接獲中醫大附醫的完整醫療鑑定報告，縣府立即提起自訴，並無延誤。

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