獨家》勒索群聯潘健成1億元 新竹檢方起訴小三等3人

2018-04-11 00:00

〔社會新聞中心／綜合報導〕有「廣達林百里第二」、「隨身碟教父」等稱號的群聯董事長潘健成，遭控的假帳案正由檢方偵辦中，他的洪姓小三去年與他發生「劈腿糾紛」從群聯離職後，聲稱手上握有群聯作假帳資料，和友人楊姓、趙姓男子共三人聯手向潘勒索1億元；潘報案逮人，新竹地檢署依恐嚇取財未遂罪嫌起訴三人。

鏡週刊報導，37歲的洪女在群聯管理帳務，擔任業務助理，26歲起就和潘發展地下情，洪女還在竹北市買下7百萬元公寓，當成和潘的偷情處所，後來兩人互疑對方劈腿，潘認為洪和公司一名工程師搞曖昧，加上她需索不斷，想要分手，洪不甘心向潘索得450萬元繳房貸，再以握有假帳密件向潘獅子大開口，潘憤而向檢警報案。

檢警調查，洪女在去年7月中旬離職後，就找到51歲的楊男，聲稱手中握有群聯作假帳的資料，對潘健成十分不利，透過楊男打電話給潘，恐嚇需以1億元代價買回，否則將把資料交給立法院與檢廉調等單位。

從去年7月到9月間，楊男又找來趙姓男子，共同向潘健成恐嚇，聲稱隨時都能掌握到潘的行蹤，要他別耍花樣，

總計在2個月間，3人以面見、電話與簡訊等方式恐嚇潘健成多達10次，3人見潘健成態度始終強硬，主動將勒索價碼從1億元降為5千萬、3千5百萬，潘健成自認沒什麼好隱瞞的，遂向檢警報案。

檢警收網逮人後，洪女聲稱楊男才是主謀，她被楊洗腦才會傻傻跟著恐嚇潘，且否認是小三，和潘只是單純老闆跟員工關係，當時她因資金調度出問題，潘才借她錢還房貸。楊男則堅稱沒教唆洪女恐嚇潘，1億元這個價碼也是被栽贓的。

另一方面，群聯案原由新竹地檢署同意潘健成以1.1億元代價緩起訴，去年送高檢署再議後，高檢認為竹檢對於資金流向未查明，發回續查，目前全案仍在新竹地檢署繼續偵辦當中。