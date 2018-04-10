疑久病厭世自焚 男子腳綁鐵鍊陳屍路燈下

2018-04-10 22:35

首次上稿 21:50

更新時間 22:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣消防局勤指中心昨晚9點多獲報，竹北市長青路二段125巷內發生一起火警，現場發現一名民眾在涼亭旁引火自焚，已明顯死亡。警方趕到現場發現，男子左腳用鐵鍊與路邊燈桿相連，地上遺留拖鞋、礦泉水等物品，初步調查是久病厭世。

警方表示，死者為56歲、家住竹北的陳姓男子，陳男的機車車廂內，搜出一張疑似死者留下的遺書，遺書內容自稱久病纏身，請發現者聯繫他的大哥處理後事。初步了解，死者過去曾有精神病史，初步排除他殺嫌疑。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980