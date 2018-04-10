W飯店女模命案 「土豪哥」再求輕判：盡力回饋社會

2018-04-10 21:27

〔記者楊國文／台北報導〕W飯店郭姓女模命案，高等法院今晚（10日）辯論終結，北院依轉讓偽藥致人於死罪判「土豪哥」朱家龍10年徒刑，上午出庭的郭父痛批朱家龍，「推卸責任！沒悔意！應重判」，傍晚時，朱家龍懺悔說，「我會遠離毒品，盡力回饋社會」，但仍指稱郭女的死和他無關，對她死亡，深感遺憾，會負起應負的法律責任。此案訂5月29日宣判。

高法辯論終結 訂5/29宣判

除了朱家龍，洪聖晏等4名被告也都聲稱「後悔、知錯」，希望高院給自新機會；一審時，洪男等4人分別被判刑4年2月到10年6月不等徒刑。

今天一整天辯論庭至晚上7點結束，隨即召開延押庭，朱家龍重申絕不會逃亡，也沒有任何逃亡意圖，「如果我交保在外，也一定準時執行」，願以交保、每天向轄區報到等其他方式替代羈押。洪聖晏等另3名被羈押的被告也請求交保，堅稱不會逃亡，隨傳隨到。合議庭諭知，評議後再以書面裁定朱家龍等4人是否延押。

女模父親出庭 直罵太可惡

郭姓女模的父親在台東做小生意，為了出席今天的辯論庭訊，凌晨2點左右打烊後，只短暫休息，隨即搭乘清晨5點的火車北上，趕在9點30分前準時到高院出庭。他怒批，朱家龍等人案發至今沒有打過一通電話道歉，明顯卸責，郭父氣得重覆說著「太可惡了」！

律師指稱，郭家已提告向朱男5人及W飯店等11名對象提出附帶民事求償共2800多萬元。

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