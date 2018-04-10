炎夏將至 海巡署救難演練從國小紮根 很逼真

炎夏將至，海巡署請來學童參與，讓海邊安戲水的教育從小紮根。（記者陳彥廷翻攝）

2018-04-10 22:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕海巡署第六岸巡總隊於今天邀集第14海巡隊、屏東縣消防局枋寮分隊及屏東縣海上救難協會及枋寮國小，在枋寮鄉北晨泳會的沙灘辦理「107年上半年度區域聯合救生救難演練」，小朋友見到浮水拋繩袋要用拉拔的方式救人，是嗨得直舉手說「我要示範！」

第六岸巡總隊轄管恆春半島，轄內有許多知名的水域，每到炎夏就湧進許多戲水客，但熱門的水域遊憩區或風景區難免會發生溺水事件，海巡署希望讓救生救難及安全戲水的觀念從小紮根，這次特別請來枋寮國小的學童一同參與。

第六岸巡總隊表示，本次演練採3人模擬在岸際戲水卻因抽筋導致難以游回岸際，及3人模擬釣客在外海釣魚卻因船隻失火而跳海在海中極待救援，經以浮水拋繩袋及魚雷浮標，海上則出動救生艇甚至出動氣瓶潛水人員，成功救援。

不過，途中卻有意外發生，1名模擬者因為上岸時遭礁石導致擦傷而見血，讓小朋友對海巡人員的敬業更為敬佩，有小朋友說，夏天快到了，會想找機會玩水，經過演練，和娛樂式的指道，讓他更清楚知道要怎麼保護自己，這次別出心裁的「校外教學」，是獲益良多。