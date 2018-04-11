李茂生反串挺警察 葉毓蘭上鉤網友笑翻

李茂生（左）反串挺警察，釣到葉毓蘭上鉤。（資料照，本報合成）

2018-04-11 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕新北市劉姓警員懷疑民眾持有毒品，以脅迫方式將他留在原地長達3小時，遭檢方認定觸犯強制罪。台大法律系教授李茂生在臉書轉貼此案，並模仿鄉民口吻反串力挺警員，不料，警大退休教授葉毓蘭疑似未發現李茂生是「反串」，留言「感謝老師說公道話」，讓大批網友笑翻，紛紛前來留言朝聖。

新北市板橋分局劉姓警員去年攔查洪姓騎士，懷疑他持有毒品，但洪男拒簽自願受搜索同意書，劉員遂以「你碰我一下我就辦你妨害公務」等語脅迫，將洪男留在現場3個多小時，新北地檢署認為此舉已觸犯強制罪嫌，考量雙方和解給予劉員緩起訴，並支付國庫2萬元。

向來熱愛在臉書反串的台大法律系教授李茂生，昨晨轉貼相關報導並表示，「你沒犯罪，那怕什麼？還有，這真的是司法恐龍。雖然是緩起訴，但還是賠了好幾萬啊。警察又不是惡意的，他只是想維護治安，讓大家能夠安居樂業呀，這難道有錯嗎？將來，警察看到有嫌疑的人都不會過去問一下的話，那麼你們就等著被強姦、被殺好了」，不過文末補了一句「睡前，突然鄉民上身」，暗示自己只是在模仿PTT鄉民。

不料，警大退休教授葉毓蘭疑似誤會，在貼文下留言「感謝老師說公道話」，讓眾多網友笑翻，至今已有700多人按讚，300多人留言直呼「朝聖」、「神串留名」。不過葉毓蘭也不甘示弱，回應網友「安知我不是反串？」，但多數網友不予理會。