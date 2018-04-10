爆黃文玲與人共用金主 高院判段宜康賠20萬

2018-04-10 17:07

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨立委段宜康被控於2014年地方選舉期間，透過臉書PO文爆料，指無黨籍彰化縣長候選人黃文玲的金主，與國民黨候選人林滄敏相同，都是國民黨彰化縣前立委蕭景田，黃女提告段違反選罷法中的「意圖使人不當選」、加重誹謗等罪，並求償，刑事二審判段無罪，民事部分，高等法院今判段宜康要賠黃文玲20萬元，並在臉書刊道歉啟事1天；可上訴。

2014年間，黃文玲和林滄敏、民進黨魏明谷、國民黨及無黨籍洪敏雄競選彰化縣長，段宜康除幫魏站台外，2014年11月在其臉書指稱，「前綠營的黃文玲和國民黨的林滄敏竟然共用一個金主，上一屆立法院的第一財主，也就是爭取連任時敗給魏明谷的蕭景田，左手撐著黃文玲，右手支持林滄敏。這位蕭大財主最近從農會和農業金庫搬了十幾億！想要幹嘛？法務部、金管會醒醒吧！」引起關注。

黃文玲認為段宜康言論貶損其名譽，而且損害選舉公正性，控告段宜康違反選罷法的「意圖使人不當選而散布不實之事」、加重誹謗等罪，並求償1千萬元。

但段宜康找來民進黨前立委邱創進、黃文玲堂哥黃上揚、黃上揚友人林煥宗等地方人士作證，證明他的言論有經過向這些地方人士查證，高院因此認定段有盡合理查證義務，去年2月撤銷一審判刑4月，改判段宜康無罪。

民事部分，黃文玲主張段宜康找來的3名證人，他們證詞不能證明段宜康有合理查證，她認為段仍應該為毀損她的名譽負起賠償責任；段則主張，高等法院既已認定他有合理查證而判決無罪，當然不必賠償黃文玲1000萬元。

不過，台北地院仍判段宜康須賠償20萬元，還要再臉書刊登道歉啟事一天。全案上訴後，高院今下午駁回兩造上訴，維持一審判決。