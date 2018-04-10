「被離職」？李石增告長庚 法院不排除傳王瑞慧對質

2018-04-10 16:55

〔記者溫于德／台北報導〕林口長庚醫院去年爆發急診醫師集體辭職事件，時任長庚決策委員會主委的李石增醫師，自認是「被離職」，向台北地院遞狀請求雙方確認僱傭關係，並求償離職以來每月月薪總和。全案今天下午再度開庭，親自出庭的李並未發言，而律師仍主張當事人合約未經合法終止、自然繼續存在，且不排除聲請傳喚董事長王瑞慧當面對質；長庚則辯王是被免職，雙方契約關係已不存在。

全案至今已二度開庭，李石增均親自現身，但均不表意見，無法得知其回應。

據悉，李石增認為，原「不定期契約」未經合法終止，雙方僱傭當然繼續，即去年7月起至今仍是醫院聘用醫師，且不會因為年紀年滿65歲，契約效力就消滅，因此提告請求雙方僱傭關係存在，以及去年7月離職至今每月月薪。

長庚委任律師則說，李石增去年7月3日已辦離職手續，雙方僱傭關係既已不存在，且李去年12月已年滿65歲，醫院已不願與他成立另一份「顧問級主治醫師契約」，並命他退休。

李石增律師此時認為，契約通常會在「勞工死亡」或「定期契約屆滿」之時消滅時效，但雙方都同意簽下的是「不定期契約」，因此，只剩勞工死亡會產生效力，否則都要行使終止權，所以不定期契約不會在原告年滿65歲剎那間消滅。

原告律師也在庭訊結束前表示，未來不排除傳還王瑞慧到庭對質，法官庭末諭知全案下月29日下午再開，原告律師庭後因李石增未授權，不願透露確切求償金額。