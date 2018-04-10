光天化日街頭擄人嚇壞目擊者 「肉票」卻要警察別管

三重街頭傳出光天化日當街擄人，目擊者嚇得趕緊報警。（記者王宣晴翻攝）

2018-04-10 16:42

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市37歲李姓男子日前被3名男子強押上車，帶往台北市一處科技公司拘禁，光天化日當街擄人過程被民眾目擊，警方獲報趕抵後，還調閱監視畫面，循線找人但未果，沒想到涉嫌擄人的男子竟重返擄人現場，被警方逮個正著，李男才被釋放。但李男不願提告，據了解，李男積欠綽號「小文」的男子84萬元債務，並稱自己身上的傷勢是騎車跌倒，警方訊後，以妨害自由將擄人嫌犯送辦。

警方調查，3月25日上午9時許，李男在新北市三重慈愛街上準備騎摩托車出門，卻疑似被埋伏討債的24歲方男、21歲胡男及17歲王姓少年強押上車，載到台北市民生東路一段拘禁，還可能被痛毆，由於有路人目擊擄人過程，嚇得趕緊報案。

警方到場時李男早已被擄走，調閱監視器後循線找到科技公司，但並未發現李男身影，直到巡邏員警發現重返擄人現場的胡男、王少，將人帶回警局訊問，李男才被釋放。

警方今天表示，李男當晚親自到警局，向警方聲稱不是被強押上車，身上傷勢也是自己騎車跌倒，因為債務糾紛才被「請」上車到北市談判，但李男面對警方問話避重就輕，警方仍依妨害自由罪嫌將方、胡男及王少送辦，並持續調查該債務是否涉及不法。