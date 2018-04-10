諷金溥聰「法院認證的男妓」 高院改判馮光遠賠50萬元

2018-04-10 16:51

〔記者楊國文／台北報導〕作家馮光遠6年前指總統府前資政金溥聰是「男妓」，還指金與前總統馬英九有「特殊性關係」，3年前獲判無罪確定後，又在臉書諷金是「法院認證的男妓」、「混蛋」，刑事部分因此遭判罰金5000元確定，金溥聰另提民事訴訟求償100萬元並要求登報道歉，台北地院判馮光遠須賠金溥聰15萬元，上訴後，高等法院今下午改判馮須再賠35萬元即50萬元，並在馮個人網頁刊道歉聲。可上訴。

兩人的官司源於馮光遠（64歲）5年前批金溥聰與總統馬英九有「特殊性關係」、並指金是「男妓」而挨告，刑事部分馮獲判無罪確定，民事部分金向馮光遠求償200萬元，一審判金敗訴，但高院判馮要賠金100萬元，並須登報道歉，此案上訴最高法院後發回更審，高院更一審上月判馮須賠償金50萬元、不必登報道歉。

馮光遠所謂的「特殊性關係」之說，2015年3月首度獲判無罪後，他又於同年3月至9月陸續在臉書個人網頁諷金是「男妓」、「混蛋」、「爛咖」，金再控告馮加重誹謗、公然侮辱罪，北院一審雖判馮無罪，但高院前年底改判馮罰金5000元定讞，金再提告向馮求償100萬，並要求登報道歉。

北院去年3月判馮光遠須賠金溥聰15萬元，全案上訴後，高院認定馮所為已造成金名譽受損，今下午4時宣判改為馮須賠償金50萬元，並在馮個人網頁刊道歉聲明。

馮和金兩人今都未到高院聆判。