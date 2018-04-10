蔣介石銅像被遷走 國民黨議員銅像遺址獻花

基隆市警察局的蔣中正銅像被警察局漏夜遷走；國民黨議員前往銅像遺址獻花。（記者俞肇福攝）

2018-04-10 16:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕針對基隆市警察局昨天深夜緊急動員警力維安，將警局蔣介石銅像遷移走，國民黨議會黨團與市長參選人謝立功召開緊急會議；會後，由謝立功陪同議員呂美玲，何淑萍、韓良圻、藍敏煌到警局銅像遺址處獻花，表達遺憾。

基隆市警察局由第二分局分局長林振明擔任現場指揮官，一見議員要進入市警局，下令叫警察組成人肉圍牆不讓議員進入，要國民黨議員先說明來意，國民黨議員為此大為光火；藍敏煌高分貝向林振明抗議，指我們不是暴民，要來獻花也不行，林振明才下令警察讓出走道。

國民黨議員與謝立功等人到蔣中正銅像遺址獻花鞠躬，隨即向一旁的警察表示，大家都辛苦，警察應該是要保衛人民，警察要行政中立，不應該被政治所干預；國民黨籍議員說，我們不會為難警察，我們會到議會來監督市府。

謝立功表示，林右昌是不是屈服於中央的壓力，所以深夜偷偷摸摸將蔣介石銅像遷移走，難道這就是所謂的轉型正義；謝立功說，希望林右昌市長趕快把蔣介石銅像還給我們，否則我們會有下一步動作。

基隆市警察局第二分局分局長林振明下令警察組成人肉圍牆，不讓國民黨議員進入，要議員先表明來意；林振明此舉，讓議員大為光火，高分貝嗆聲，要警察行政中立，我們不是暴民。（記者俞肇福攝）