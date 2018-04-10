國稅局保全不滿民眾停「大官車位」 吐兩口水代價5500元

桃園國稅局分局警衛室外停車位，昨天有民眾因停車問題與保全起糾紛。（ 記者許倬勛攝）

2018-04-10 16:45

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市姚姓男子昨天（10日）到國稅局辦事，見警衛室旁有空車位將車停入，遭保全警告是「大官」專屬，民眾不得使用，姚男不予理會，保全趁他離去時，竟朝轎車引擎蓋、後車廂蓋吐口水，姚男返回後調閱行車紀錄器發現，氣得向保全公司投訴，雙方最終以5500元和解。

姚男在《爆料公社》發文還原事發經過說，他遭保全警告後，解釋自己只要花5分鐘辦理業務就出來，經保全同意後就進國稅局辦事，但一出門口，就見保全在車輛前方徘徊，他察覺有異，返回車前查看，發現引擎蓋上有唾液流下的痕跡，氣得找保全理論。

姚男說，保全起初不願承認朝車吐口水，他稱車內裝有行車紀錄器，熄火後仍會持續錄影，保全才臉色大變，坦承朝車輛引擎蓋、後車廂吐口水，致歉並說願支付賠償費用。

保全說，因車主未按規定停車，一次占用兩格，而且態度不佳，一氣之下才會趁他離開時吐了兩口口水，至於「大官車位」一事，他否認車主指控，並解釋公務員限用車位是在大門內，而非警衛室旁。

桃園分局青溪派出所指出，雙方因停車發生糾紛，保全承認吐口水事實，經洗車廠估價後，姚姓車主與保全同意以5500元的洗車美容費用達成和解。