開牛車偷高鐵䌫線 重判6年7月

嫌犯開牛車偷高鐵䌫線，反而「欲蓋彌彰」被人發現。（合成情境圖，記者顏宏駿攝）

2018-04-10 15:27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕43歲邱姓男子不顧生命危險，潛入高鐵沿線的接地線纜區，涉嫌竊取電線，一年內共得手8次，獲得120公斤的銅線轉賣，最特別的是邱嫌為了掩人耳目，還開牛車搬貨。

彰化地院認為邱男不顧截斷高鐵線路可能衍生重大公安意外與造成高鐵公司巨大損失，經審理後依「攜帶兇器踰越安全設備竊盜罪」重判他6年7月有期徒刑。

判決書說，邱嫌與人結夥行竊，曾經開著牛車到現場，目的是要「掩人耳目」，結果卻「欲蓋彌彰」，偷到一半，被人發現，「鳥獸散」，警方在牛車上查扣了大批貨品。

判決指出，邱嫌從2016年10起到2017年間，從偷遍苗栗、彰化、台中、雲林等縣市共有8處線路區域接地線纜，他都利用黑夜翻越圍籬，持破壞剪剪取相關電力系統的接地銅線，每次約剪取20至60公尺不等，總共被查到8件，得手127公斤，變賣每公斤130元，總共賣得1萬6578元。

法官認為，邱男年輕力壯，身體健全，竟只為貪圖小利不顧高鐵線路遭截斷後可能衍生的公安疑慮與巨大損失，嚴重損害公共交通事業的財產及設備安全，並讓高鐵公司防不勝防，嚴重影響高鐵公司對於意外災害的安全防範機制，所為實屬不該，應嚴予責難。