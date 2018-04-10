5次酒駕被逮改搭計程車 男子竟猥褻女司機

2018-04-10 15:01

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣林姓男子被逮5次酒駕，還被法院判刑，他出獄後不酒駕了，改搭計程車，沒想到，反而對女計程車司機伸出狼爪，撫摸胸部與下體，全案法院審結，依妨害性自主罪嫌，判處4個月徒刑，可易科罰金12萬元。

判決指出，頭城鎮45歲林姓木工，104年開始曾5度因酒駕被判刑，並在105年7月刑期滿出獄後，嗜酒習性不改，在同年11月他在家喝光兩手（12罐）啤酒後，又出門與朋友飲酒。

林男在快炒店喝了2瓶清酒後，呈現醉態，朋友見他不勝酒力，幫忙叫了計程車，還代付320元車資，沒想到，醉醺醺的林男，在半路見計程車司機是女性，竟從後伸出狼爪。

林男先抓住司機右手遭到拒絕，卻繼續用舌頭舔手臂，再從女司機所著衣服下方伸入衣服內，撫摸胸部，再以右手隔著褲子撫摸女司機下體，女司機用無線電發訊號予計程車車行求救，沒想到林男竟直接把無線電給摔壞，繼續重複猥褻動作，直到女司機直接將計程車開到礁溪分局二程派出所報案才停止。

女司機身上受到右手2、3指挫傷瘀傷1公分右手臂挫傷瘀傷3公分等傷害，並堅持提告；於審理中林男坦承犯行，但他辯稱，自己喝醉不醒人事，律師也替他緩頰，稱林男是因為喝醉才缺乏辨識能力，應該減輕其刑或免罰。

但法官審理時，認為林男已經有多次酒駕紀錄，應該知道要自我克制不要飲酒過多，卻仍選擇喝酒，是屬「原因自由」行為，不能減輕其刑或免責，因此依強制猥褻罪、傷害罪及毀損罪判刑有期徒刑4個月，可易科罰金。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆