開走老闆保時捷摩鐵傳訊尋短 幸運撿回一命！

陳男開走老闆的保時捷跑車竟投宿摩鐵尋短。（記者許國楨翻攝）

2018-04-10 14:42

〔記者許國楨／台中報導〕在中古車行擔任業務的陳姓男子，疑因家庭及感情問題壓力過大，前天開走老闆的保時捷跑車投宿摩鐵，留下「不要救我」等字眼的遺書後飲酒吞藥尋短，老闆因一整天聯繫不到陳男又收到陳男傳來的輕生簡訊驚覺有異報案，警方利用手機定位調閱發話位址展開搜尋，不出10分鐘在摩鐵房內找到奄奄一息的陳男，經送醫搶救後幸運挽回一命。

台中市第五分局四平派出所前天凌晨3點多接獲烏日分局勤務中心通報緊急協尋，一名中古車公司的老闆報案稱，在公司擔任業務的30歲陳姓男子開走他的保時捷跑車後已經超過24小時失聯，期間僅收到陳傳來的「明天看不到我了」簡訊，認為陳會做傻事，才請警方幫忙。

警員林嘉瑩、林俊逸等人獲報啟動緊急協尋，利用手機定位發現在北屯區河北東街附近，立即通報線上警網，針對保時捷車號及轄內各汽車旅館、飯店訪查，不出十分鐘便在附近摩鐵發現該輛保時捷跑車投宿，告知員工緊急情況後打開房門進入察看。

此時警方發現陳已橫躺在地上，桌上有安眠藥空盒、遺書一封，垃圾桶則留有一個威士忌空酒瓶，遺書內容表示對親友的抱歉，還感謝老闆5年以來的照顧，「因為家庭及感情因素，給自己的壓力太大，遂開車至汽車旅館服了近30顆安眠藥及一罐威士忌企圖自殺」、「原諒用這種方式結束生命，不想拖累任何人，請不要救我」。

警方檢視陳男仍有呼吸心跳，立即通知救護車協助送醫，經搶救挽回一命，親友接獲通知也趕到醫院照顧陳男，並感謝警方的神速救援，及時從鬼門關搶回一命。

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