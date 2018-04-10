水難救助器材車 竹市消防團隊獨家研發

「水難救助器材車」外觀看似與一般消防車相同，車頂卻安裝救生艇，車內更配有完整潛水重裝、激流救生裝備、繩索等水域救援器材。（記者王駿杰攝）

2018-04-10 14:33

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市消防局發行19年特刊，其中擁有22二年救災經驗的竹光分隊長楊文凱在刊中介紹由消防團隊與車商來回討論打造的「水難救助器材車」，外觀看似與一般消防車相同，車頂卻安裝救生艇，車內更配有完整潛水重裝、激流救生裝備、繩索等水域救援器材，讓救護人員接獲案件就能直接上車，掌握黃金救援時間。

楊文凱說，當溺水意外發生時，黃金救援時間只有6分鐘，以往消防隊接獲溺水案件，救難人員必須從倉庫搬出水難救援裝備，再安裝到消防車上，其中最耗時的就是吊放救生艇，整裝完成大約要耗費5分鐘，為了縮短整裝時間，消防局與車商來回討論，共同打造兩輛竹市獨有的「水難救助器材車」。

楊文凱指出，水難救助器材車車頂平時已安置救生艇，車內配有整裝完備的潛水重裝，激流救生裝備、繩索等水域救援器材，只要及時發現報案，救護人員最快只要3分鐘內就可趕抵現場。

消防局長李世恭指出，竹市易發生水難的地方為南寮到香山的海域及頭前溪下游的出海口，目前兩輛水難救助器材車配置在南寮和竹光消防隊，以利救援。

李世恭說，為了讓救護人員冬天下水救人同時能保障自身安全，水難救助車上還配有「乾式防寒衣」，頸口及袖口為軟質橡膠材質，可有效包覆頸部及手腕，避免水滲入衣內可使身體完全與水隔絕，在執行水中任務時如虎添翼。