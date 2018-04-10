書記官遭職場霸凌輕生？ 士院澄清

2018-04-10 14:10

［記者黃捷／台北報導］台北市方姓婦人上月23日清晨在家中上吊輕生，臉書「靠北書記官」昨貼文爆料，方婦曾是士林地院書記官，因受到職場霸凌才會尋短，不過，士林地院今澄清並無此事，對於方婦結束生命的選擇感到惋惜。

爆料指出，方婦考上三等書記官特考，過去曾在士林地院民事庭擔任書記官，因為跟所屬的法官處不好，該法官甚至曾拿法典摔桌子，方婦因而撐不下去離職。

方婦後來想回到士林地院，上月21日面試時，遭到民事科長尖酸刻薄的問話，兩天後她就在家中上吊自殺，士林地院於本月2日公布榜單，就把她的名字排在候補。

該爆料並質疑，士林地院是否曾提供協助？是否有營造適合的工作環境？方婦是否因遭到言語霸凌，年紀大了青春殆盡，又因公務體系未提供適當協助，方婦被無情地棄之，才會想不開？

士林地院今午發新聞稿回應，除對方婦輕生一事感到惋惜，更澄清方婦於2016年間請辭時，院方曾試圖慰留，但她表示要照顧母親，且另有人生規畫，院方只能成全其孝心。

士林地院指出，方婦去年6月間也曾報考，通過初審及打字測驗，卻又在口試之前突然表明放棄，直到本次書記官甄試，因院內人力窘迫，口試委員特別詢問是否可以久任，但並未以尖酸刻薄用詞惡言相向，方婦當場也未反彈，順利完成口試，至於方婦排到候補，一切都按規則進行，此部分有口試會議及考績甄審會議紀錄為憑。

士林地院強調，他們向來重視同仁公務上反應的各項意見，不分層級，未來也將繼續努力建構良好的工作環境，將職場打造為溫暖的家庭。

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