”偽娘”美妝店偷東西被逮 店家驚呼﹕只有背影還可以

2018-04-10 14:10

〔記者許國楨／台中報導〕已婚的王姓男子酷愛女性打扮，上週六全身上下嬌美女性裝扮逛美妝店，因為身材高挑（175公分）及白晢長腿，特別的外型早就引起店家注意，導致行竊過程全被員工看在眼裡，報警到場逮個正著，意外揭開他男扮女裝的偽娘身分，尢其他拿下口罩時更讓店家驚呼﹕真的只有背影還可以，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

台中市一中商圈一間美妝店當天中午向轄區第二分局育才派出所報案，表示店內發現竊賊，警員黃佳進、鄭淵鴻立即到場查看，盤查一名全身上下穿著非常妖艷的女子，身上散發出濃烈的香水混雜味，由於店家指證歷歷她即是偷東西的竊嫌，經警方查證身分後，原來該「女子」是不折不扣的男兒身。

警方說，這名頭戴浪漫長假髮、身穿紫色格子上衣、黑色小外套、牛仔超短褲、肩背黑色女用包、戴著粉紅色口罩的40歲王姓男子，嬌羞的向警方坦誠偷了美妝店的商品，警方隨後在王嫌隨身包包內查獲美妝店遭竊的素顏霜1瓶、氣墊粉餅3盒及絲襪2雙，商品價值3千6百元。

店家向警方表示，王嫌外型給人的感覺很特別，從進入店內時就一直關注，發現他拿了商品走上3樓後，就將商品上頭有條碼的包裝盒拆掉丟在地上，隨即離開店家。

從事冷氣維修工的王嫌供稱，平常工作壓力大，為了紓解壓力才會變裝打扮一個人出門逛街，於美妝店內閒逛時，覺得這些商品很不錯，才會臨時起意偷東西，未料會因自己的男扮女裝被店家發現而報警，感到相當懊悔，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。