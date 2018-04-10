她匯10萬塊給「海關」 想贖回被扣住的「愛的盒子」

2018-04-10 14:00

〔記者王冠仁／台北報導〕陳姓女子在臉書上遇到一名國外富商John Hudson，對方以柔情攻勢取得她信任，還說要送她一份包含2萬美元、3C產品等的「愛的盒子」。不過，對方事後聲稱禮物卡在海關，要付稅金才能領出；她首次不察，匯了1600元美金（約台幣48000元），她再被騙說要匯3800元美金（約台幣11萬元），所幸被保七總隊第一大隊警方識破這是詐騙集團手法，幫她守住積蓄。

警方表示，新北市一名陳姓婦人，日前在臉書上結識一名國外富商John Hudson（約翰．哈德森），對方1個月來每天對她噓寒問暖，以柔情攻勢讓她掉入愛情陷阱並取得她信任，陳女深信遇上白馬王子，正在談一段遠距離的異國戀情。

不久，John Hudson告訴她，想要寄一份「愛的盒子」給她，禮物包含手錶、金項鍊、三星手機、蘋果電腦及裝有2萬美金的GICCI包等。但隨即John Hudson告訴她「愛的盒子」被扣，還傳「快遞箱子照片」及「海關稅金證明單」，聲稱「愛的盒子」在海關時被發現內有現金，必須繳交1600元美金（約台幣48000萬元）的稅金才能領回。

陳不察，首次依對方所說匯出金額，但沒多久John Hudson又再與她聯繫，以又發現大量現金為由，要陳再匯出3800元美金稅金（約台幣10萬餘元）。陳起先聲稱「沒這麼多錢」，但對方隨即恐嚇說，這是以他名字寄出的貨物，如果不匯錢就涉及洗錢，「你會被捕入獄」。

陳嚇得照辦，在上月30日早上9點多，跑到台灣銀行三重分行準備匯款，但她神情緊張，且不斷低頭滑手機引起行員與派駐銀行的保七總隊第一大隊警員張文吉、龔建瑞注意。

警方上前關切詢問後，發現這是詐騙集團慣用手法，立即拿出相關案例來勸說；陳起先還不信，直到警方鉅細靡遺說出相關過程，她這才恍然大悟，發現自己落入愛情陷阱，氣得大罵「詐騙集團真可惡！」