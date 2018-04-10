基隆五福橋下驚見男浮屍 死因調查中

消防隊員協助將遺體搬運到道路上（記者吳昇儒攝）

2018-04-10 13:41

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市七堵區五福橋今日中午被民眾發現有一雙腳在橋下大排，立刻通報119救援。消防隊員到場後，看見男子已經明顯死亡，轉報110請警方協助處理。消防隊員將男子的遺體搬運到橋面上後，交由警方後續偵辦。鑑識人員已到場採證，釐清男子死亡原因。

警方初步調查，男子遺體浮腫，頭部卡在大排中，不排除他是在上游意外跌落大排，被水流沖到該處，但詳細原因仍待進一步釐清。