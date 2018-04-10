臉書購買武士刀收藏，吃上非法運輸刀械官司。示意圖與本文無關。（資料照）

2018-04-10 12:34

〔記者黃建華／高雄報導〕網路上亂買管制刀械想收藏，當心吃上槍砲彈藥刀械管制條例罪官司！

高雄一名39歲蔡姓男子去年在臉書社群網站看到有人張貼販賣武士刀訊息，一時好奇花1500元購買一把打算收藏，未料，賣家在對岸，武士刀空運入境時被航警局查獲，蔡男被依非法運輸管制刀械罪送辦，刑可處3年以下有期徒，幸好雄檢檢察官審酌他犯後深表悔悟、沒有前科，犯罪動機只是想收藏，諭知他緩起訴，但需支付公庫3萬元，並參加法治教育講習。

檢方調查，家住高雄市大寮區的蔡姓男子（39歲，沒有前科）去年3月間在臉書Face Book社群網站「二手群組」看到有賣家張貼販賣武士刀訊息，花1500元購買打算收藏，並以自己為收貨人，未料，賣家在對岸，同年4月從中國申報將該把武士刀空運入境台灣時，被我國航警局查獲為槍砲彈藥刀械管制條例列管的刀械，將全案移轉高雄地檢署偵辦。

檢方將蔡姓貨主傳喚到案，蔡男表示只是「單純想收藏而已」。檢方審酌他犯後深具悔悟，經此司法程序應無知所警惕，無再犯之虞，諭知緩起訴1年，需支付公庫3萬元，並參加雄檢法治教育講習一場次。