不滿被分手 男出手傷人反遭母女教訓

2018-04-10 12:42

［記者許倬勛／桃園報導］又出現恐怖情人！桃園市20歲林姓男子因不滿20歲林姓女友提分手，多次跑到林女上班場所糾纏，去年1月甚至持刀脅迫林女乘坐其駕駛轎車，開到偏僻山路，並在車內出言恐嚇「我要放火燒你家」，同晚還強行進入林女家中，與林母起口角互毆。

起訴書指出，林男疑不滿女友與在飲料店上班的同事交往甚密、醋勁大發，林女不堪其擾提出分手，林男在去年1月23日下午，駕車前往蘆竹區南山路段，待林女行經時，持刀脅迫她進入車內談判，要求她即刻離職，否則會鬧到飲料店無法營業，並語帶恐嚇說：「我會找你朋友麻煩」、「我要燒你全家」等語。

雙方在車內談判多時，林女拒絕復合，雙方爆發口角，林男惱羞成怒，以刀柄重擊林女背部、掄拳揮打，致林女鼻樑、眼角、背部等多處瘀挫傷；遭毆打的林女也不甘示弱反擊，林男雙耳、頭部也有挫傷。

衝突過後，當晚6點許，林男開車載林女返家，經林女致電給母親後，林母（41歲）要求林男立即離開住所，1個多小時後，林母返家見林男仍未離開，又見女兒受委屈，頓時怒火中燒，衝上前推倒林男撞牆，並徒手毆打他，造成林男頭部挫傷及腦震盪。案經警方獲報到場，3人堅提告訴，桃園檢方今偵結，分別依傷害、強制、恐嚇等將3人起訴。