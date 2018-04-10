休閒茶坊有玄機 店員搖身成賭場「叫水」

2018-04-10 12:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一家休閒茶坊掛羊頭賣狗肉，表面賣簡餐實則暗營麻將職業賭場，除提供餐點、飲料無限暢飲並可兌換精緻禮品，重點是還可以抵換現金藉以吸引大批賭客上門，連店員及會計都搖身成為所謂的「叫水」（意指把風）人員，警方前天循線上門查緝時，連同賭場負責人、員工及5桌賭客根本來不及跑，個個面露驚嚇、表情呆滯就逮。

台中市第六分局何安派出所日前接獲線報，河南路上一家鐵皮建物暗藏玄機，1樓開設茶坊賣簡餐、咖啡做掩護，2、3樓則是經營麻將職業賭場，除架設網站尋找賭客，連來店內用餐的客人都招攬，賭場內除提供餐點、飲料無限暢飲，並可兌換手機、玩偶等精緻禮品，但最大誘因還是因為可以抵換現金藉以吸引大批賭客上門。

警方查訪發現，該餐飲店每天門庭若市但一樓用餐客人卻寥寥可數，經蒐證確認屬實後前天持搜索票上門，查緝，先在一樓控制負責把風的28歲李姓服務生防止通風報信隨即上樓，當場在2樓的5間包廂內查獲5桌麻將共20名賭客，以及同為33歲的方姓負責人及柯姓女櫃檯兼會計。

警方指出，該賭場由賭客4人輪流作莊，玩法200點為1底，每台50點，以自摸或先胡牌者為贏家，提供場地的方男每4圈抽500元抽頭金，並以籌碼點數做幌子暗中以一比一的比例供賭客換現金，現場共查扣賭具麻將5副、賭資30餘萬及點數卡等證物，訊後將方男及2名員工依賭博罪嫌送辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。