愛上中國女 男竟誣妻外遇想離婚法官不買帳

2018-04-10 11:47

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣張姓男子與楊姓妻子於87年結婚，婚後育有一子一女，不過張男因結識中國籍女友後，張男與外遇女子另築愛巢，樂不思蜀更決定跟原配離婚提起訴訟。張男甚至向法官稱說妻子「結識第三者，還在車上約會」、「每天都電話熱線」希望法官判准離婚。但法官審酌後，張男所指並無證據，且楊女「盡到為妻、為母之責」且不願離婚，駁回張男之訴。

張男稱說，與楊女婚後育有一子一女，且婚後「幸福美滿」，不過妻子一年前因結識第三者，且常在車上跟男人約會，加上每天電話熱線，讓他懷疑妻子外遇。

張男更指控妻子疑似出軌行為「變本加厲」，所以才在外租屋，與妻子疏離，聲稱兩人個性不合，請求法官判准離婚。

楊女則說，原本與張男一起在苗栗市租屋，不過張男突然終止租約，並單獨另覓住處，導致楊女只能自己另尋租屋處，且兩人居住在苗栗市期間張男常半夜才回家，但都無法交代去向。

楊女更說，後來曾發現張男身上汽車旅館之名片、集點卡等，更有汽旅信用卡消費紀錄，還在原租屋處發現張男偷藏的保險套，後來張男坦承外遇，更向楊女說「已經讓小三懷孕」。

法官調閱相關證據，楊女友人說張男曾坦言另有女友，且調閱通訊軟體通話紀錄後，發現張男確實表明與小三交往一年多，且小三已經懷孕，甚至在張男與楊女的結婚紀念日，張男還跟小三甜蜜度過。法官審酌後張男訴請離婚並無所據，駁回張男聲請。