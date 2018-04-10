台南海安路交通亂象多 交警執行一週大執法

2018-04-10 11:33

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府著手對中西區海安路景觀大道進行改造工程，目前已完成前兩階段的府前路到民生路之間海安路段工程，第三階段工程持續進行。市警交通大隊決定從本週起對已經完工的路段執行為期一週的「停車用路秩序大執法」，針對六大違規行為加強嚴格取締。

市警交通大隊長楊慶裕指出，目前海安路已完成前兩階段（府前路到民生路）路段的改造工程，景觀改造展現初步成果，道路兩旁栽種綠蔭植栽，視野更開闊，中軸軸帶增加許多廣場空間，提供市民良好活動與休憩場所。此路景觀改造工程進入第三階段，施工路段為民生路到民族路之間的路段，工期預計在七月間完工，建議市民朋友行經施工路段時留意封路範圍，提早改道。

交警大隊表示，市警局配合市府交通局、工務局維護已完工路段（府前路到民生路）用路環境，從本週起執行為期一週的「停車用路秩 序大執法」，將針對「併排停車」、「逆向停車」、「汽車占用機車道」、 「交叉路口停車」、「人行道違規停車」及「汽（機）車違規行駛人行道」 等嚴重影響人車通行的違規行為，加強稽查取締，請市民朋友一起支持並維護海安路停車用路環境。

市警局也提供駕駛朋友找停車空間的小撇步，出門前可用手機先下載使用「台南好停」APP，查詢目的地周邊停車場（位）資訊，可縮短找尋停車場（位）時間，不再浪費時間與油錢找車位，期待海安路在大家發揮公德心與守法精神下能夠風華再現，蛻變為台南的優美香榭大道。