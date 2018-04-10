台南海安路交通亂象多 交警執行一週大執法

2018-04-10 11:33

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府著手對中西區海安路景觀大道進行改造工程，目前已完成前兩階段的府前路到民生路之間海安路段工程，第三階段工程持續進行。市警交通大隊決定從本週起對已經完工的路段執行為期一週的「停車用路秩序大執法」，針對六大違規行為加強嚴格取締。

市警交通大隊長楊慶裕指出，目前海安路已完成前兩階段（府前路到民生路）路段的改造工程，景觀改造展現初步成果，道路兩旁栽種綠蔭植栽，視野更開闊，中軸軸帶增加許多廣場空間，提供市民良好活動與休憩場所。此路景觀改造工程進入第三階段，施工路段為民生路到民族路之間的路段，工期預計在七月間完工，建議市民朋友行經施工路段時留意封路範圍，提早改道。

交警大隊表示，市警局配合市府交通局、工務局維護已完工路段（府前路到民生路）用路環境，從本週起執行為期一週的「停車用路秩 序大執法」，將針對「併排停車」、「逆向停車」、「汽車占用機車道」、 「交叉路口停車」、「人行道違規停車」及「汽（機）車違規行駛人行道」 等嚴重影響人車通行的違規行為，加強稽查取締，請市民朋友一起支持並維護海安路停車用路環境。

市警局也提供駕駛朋友找停車空間的小撇步，出門前可用手機先下載使用「台南好停」APP，查詢目的地周邊停車場（位）資訊，可縮短找尋停車場（位）時間，不再浪費時間與油錢找車位，期待海安路在大家發揮公德心與守法精神下能夠風華再現，蛻變為台南的優美香榭大道。

  • 南市警交通大隊從本週起對海安路已完工的景觀改造路段執行一週停車用路秩序大執法。（記者王俊忠翻攝）

    南市警交通大隊從本週起對海安路已完工的景觀改造路段執行一週停車用路秩序大執法。（記者王俊忠翻攝）

  • 南市警交通大隊從本週起對海安路已完工的景觀改造路段執行一週停車用路秩序大執法。（記者王俊忠翻攝）

    南市警交通大隊從本週起對海安路已完工的景觀改造路段執行一週停車用路秩序大執法。（記者王俊忠翻攝）

  • 南市警交通大隊從本週起對海安路已完工的景觀改造路段執行一週停車用路秩序大執法。（記者王俊忠翻攝）

    南市警交通大隊從本週起對海安路已完工的景觀改造路段執行一週停車用路秩序大執法。（記者王俊忠翻攝）