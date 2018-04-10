署醫弊案 前衛生署醫管會執行長黃焜璋二審判15年

2018-04-10 11:09

〔記者楊國文／台北報導〕衛生署（衛生福利部前身）爆發署立醫院採購案收受廠商賄賂弊案，多位醫界高層被控協助廠商以圍標方式承攬到數億元的醫療採購案，高等法院今審結，依不違背職務收賄等罪，重判前衛生署醫院管理委員會執行長黃焜璋15年重罪、褫奪公權5年、犯罪所得250萬元應追繳沒收；前署立基隆醫院院長李源芳12年徒刑、褫奪公權5年、犯罪所得140萬元應追繳沒收；至於前台北醫院副院長王炯琅則獲輕判，被判1年11月、褫奪公權2年、緩刑4年，須繳交國庫100萬元，全案均可上訴。

今日高院宣判後，有被告拒訪，但拜託媒體說「請你們不要報導此案，我們還要替病人看病，媒體再報導的話，醫院和我們會很難堪」。

此案7年多前案發後，檢方向法院聲請羈押黃焜璋、李源芳、王炯琅與前署立基隆醫院心臟內科主任林繼敏及5名業者，結果黃焜璋、李源芳等4人遭收押，而王炯琅和林繼敏則分別諭令30萬元交保。後來，黃焜璋、李源芳分別獲1000萬、700萬元交保候傳。

此案源於檢方接獲檢舉，指業者為順利承攬署立多家醫院採購案，疑似與醫院高層有不當利益往來，甚至行賄，而為了避免留下紀錄，大多以現金行賄，交付賄款的地點多半在醫院外的餐廳、車上或其他隱密處所，甚至還相約打高爾夫，藉此交付賄款。