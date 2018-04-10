性愛影片如李宗瑞翻版 鳳警循線逮獲「攝」狼

2018-04-10 10:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，警方於今年3月19日獲報，1名25歲化名「花花」女子於網路SKOUT交友軟體，遭不知名男子誘騙5萬元性交易，趁機對她偷拍性愛影片，並以該影片恐嚇她交付1萬元，趁她到浴室洗澡之際，偷取她的錢包1000元及證件，警方成立專案小組據以偵辦。

警方調查，33歲王男目前待業中，今年3月16日深夜10時30分，於網路SKOUT交友軟體邀約25歲「花花」，欲以5萬元進行性交易，2人交易過程中，王男偷拍2人性愛影片。

王男事後趁「花花」前往浴室盥洗時，竊取她的國民身分證及1000元，並以該攝錄影像恐嚇取財1萬元，嗆聲如向警方報案，將會依照該地址，向她及她的家人報復，且已將性愛影片備份，倘若遭警方查緝，則會交付友人散撥性愛影片，造成「花花」心生畏懼。

警方於今年3月20日持地檢署檢察官核發拘票，於王男所投宿的新興區中山一路的旅社，將王男拘提到案，現場查扣隨身攜帶1台平板電腦等證物。

警方表示，王男到案一度否認偷拍，但警方於電腦中，發現「花花」性愛影片，王男才坦承犯行不諱，警訊後將他依恐嚇取財、恐嚇危害安全、妨害秘密及竊盜等罪送辦，法院裁定收押。

警方檢視查扣王男的平板電腦，發現有多部影像檔為其他被害人的性愛影片，研判王男利用該手法得手多次，報請高雄地檢署指揮偵辦，將擴大清查有無其他被害者，全案擴大偵辦中。