判決敗訴 「早餐店殺手」終於踢到鐵板

2018-04-10 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕新北市劉姓女子2年前開始在雙北近百家早餐店、小吃攤假意求職，工作沒多久就擺爛，僱主氣到要求她離職時，劉女竟以店家未幫她投保勞健保索取調解金，估計以此方式到手至少15萬元，新北地院以其中一起案例，查出劉女早有蓄意以此牟利的意圖，昨（9）日判決為合法解僱。

據《蘋果》報導，「早餐店殺手」劉女（46歲），2015年到去年8月間，假意求職，上工沒幾天故意擺爛，惡劣行徑包括用手亂搓乾洗小黃瓜、邊洗蔬果邊摳腳，顧主受不了開除劉女後，劉女再以未幫員工投保勞保健保為由申請調解，不少店家自知理虧，只好付調解金賠錢了事。據新北市勞工局調查，劉女申請調解共132案，成功52案，到手調解金約15萬元。

被害者早餐店陳姓老闆表示，劉女上班僅4天就表現不佳，常大力放下餐具，手溼的狀態做吐司，跟同事也相處不好，因此開除劉女並給4天工資，陳姓資深員工作證，劉女情緒控管不佳，心情不好時會很大聲地送餐，有被客人投訴。

法官認為劉女工作表現的確不符合應有水準，且劉女往往工作沒多久就被解雇後就立刻提出調解、訴訟，案例近百件，劉女不否認的至少也有50件，可看出劉女與一般人求職者有很大不同，劉女此舉不只讓店家困擾，還擾亂商業秩序、濫用權利、違反公共利益，判早餐店解僱合法、劉女敗訴。