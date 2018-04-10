殺警夜店內燃信號彈逞威 主嫌深夜投案

有客人在夜店Elektro投擲信號彈，造成現場酒客恐慌。（記者姚岳宏翻攝）

2018-04-10 00:35

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市信義區夜店「SPARK」（現改名Elektro）4年前發生殺警案，昨凌晨1時42分，有幫派成員與其他酒客發生衝突，當場在舞池內施放信號彈，現場火光四射，極為駭人，店家迅速搶過信號彈踩熄，幸無造成推擠等更嚴重的意外；警方鎖定丟擲信號彈的20歲吳姓男子，深夜11時策動他到警局說明案情。

吳男初步跟警方說，當時他跟著「勇哥」到夜店，剛進去沒多久，勇哥突然遭不明人士人推擠，他一時激憤，才拿出信號彈點燃；至於信號彈則是因為他欠人錢，隨身攜帶防身用的。

警方初步調查，竹聯幫平堂綽號「小勇」的羅姓男子，前晚帶著小弟接待澳門14K幫友人，先到另間夜店飲酒狂歡，後到「Elektro」續攤，根據監視器畫面，羅男一行人進店內沒多久，就與舞池內的22歲陳姓男子等人推擠拉扯，羅這方隨即有小弟拿出信號彈點燃，安管見狀趕緊過來奪下信號彈並踩熄。

警方到場時，點燃信號彈的一方已離開，警方找到疑與羅男這方起衝突的陳男，他推稱不認識對方，當時現場也太吵，也沒聽到對方說什麼。

轄區信義分局三張犁派出所調閱監視器畫面，先約談帶人到場的羅姓男子，羅男卻供稱是他小弟丟的，他也不知發生何事，事後小弟酒醉自行離去，他酒醒後深夜主動投案，警詢後依公共危險罪嫌將他移送台北地檢署偵辦；另夜店近來又傳有幫派介入，警方將規劃多場高強度的夜店臨檢勤務。