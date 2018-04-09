人為？自燃？ 斗南2天發生8起竹林火警

2018-04-09 20:29

［記者黃淑莉／雲林報導］斗南地區7、8日2天發生8件竹林火警，因位處偏僻、沒水源，加上火勢猛烈，消防局出動大批消防、義消人員灌救，濃煙也造成空氣品質更加雪上加霜，消防局呼籲，農民不要隨意露天燃燒以免釀災。

清明節連假雜草火警頻傳，消防、義消人員疲於奔命，斗南消防分隊統計，光斗南地區7、8日2天就發生8件竹林火警。前天清晨4點多斗南新南里南勢一處竹林發生大火，黑暗中熊熊大火十分嚇人，大夥人還在滅火，8點左右又傳來將軍里大松也有竹林火警，好幾人急著趕往灌救，一天有4件竹林火警。

昨天一樣有4件竹林火警，消防人員2小時連趕3場，其中斗南農會米廠後方溪埔寮一處竹林下午4點左右發生火警，火勢猛烈，緊鄰國道一號，斗南分隊連續3次呼叫義消人員前往協助，直到晚上7、8點才撲滅。

受到中國沙塵暴來襲影響，雲林前天、昨天空氣品質惡化，竹林火災產生濃煙、污染物讓空品更加雪上加霜。

起火原因不明，不過消防局呼籲，田野引火燃燒可能因濃煙過大，影響空氣污染及道路交通視線，進而造成車禍事故，付出的代價都很高，農民想要整地，必須依照消防法第14條向當地消防機關進行申請，違者會被罰款，現正值筍園整地時間，提醒筍農不要任意燃燒，以免被罰。