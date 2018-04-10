女大生學校宿舍洗澡 竟被人潛入偷拍

2018-04-10 00:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕清明連假國立聯合大學女生宿舍竟發生色狼潛入偷拍洗澡事件！3年級李姓女大學生被人偷拍，嚇得驚魂報警。校方表示，經校安中心調閱女生宿舍監視錄影器畫面，發現1名年輕男性可疑，已報警偵辦，並加強住宿學生宣導及宿舍防護措施。

20歲的李姓女大學生5天清明連假在7日提前返校；8日凌晨0點多，她與同班同學戴姓女子相約在宿舍2樓的浴室洗澡；李女洗到一半，赫然發現淋浴間隔板上方，有一隻手拿著手機，疑似在拍攝。李女嚇得呼叫，在隔壁間的戴女也被嚇著，2女趕緊穿上衣，出浴室察看，已不見偷拍狼的蹤影。

2女隨即向宿舍管理人反映，8日白天打110報警，並於9日在學校教官陪同下到轄區派出所報案，校方也提供相關錄影監視器畫面。

校方表示，事發後已與2名女學生心理諮談，2女雖受到驚嚇，但心情尚穩定，9日正常上課。2女的交友情形正常，認為應該是隨機偶發事件，非遇上瘋狂追求者的樣態。

事發當時，值清明連假期間，宿舍內幾乎沒有其他學生，偷拍狼得以順利逃脫。不過，因學校在女生宿舍樓梯間，裝設有監視錄影器，經調閱畫面，發現在8日凌晨0點多，1名短髮、戴眼鏡，身穿藍白條紋運動上衣、黑色長褲的年輕男子出沒。

學生宿舍有門禁，需住宿學生刷卡才得進入，且有24小時的宿舍管理人員，認為偷拍色狼應該不是由宿舍大門進入；校方進一步從宿舍外的校園監視器畫面發現，這名年輕男性，疑似以墊磚頭、抓水管的方式，從樓梯間的對外窗戶爬入女生宿舍。

因聯大校園是開放空間，非校園人士也可進入，偷拍色狼是誰？校方認為，校外人士或是學校學生，都有可能，除由女學生報警提告妨害秘密罪，內部也透過教官清查。

校方表示，學校宿舍早年考量消防救災安全，不少對外窗戶沒有加裝鐵鋁窗，學校已訂製具逃生功能的鐵鋁窗，並對住宿學生加強宣導，以維護人身安全。