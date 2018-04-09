兩外籍男子郵購大麻種子企圖自家栽種 遭檢調查獲

2018-04-09 19:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕來台工作的約旦籍男子哈山與土耳其男子亞濟德，因有吸食大麻習慣，竟異想天開，企圖在自己租屋處種大麻解癮，先是從歐洲郵購大麻種子，但三度遭我國海關查獲沒收，最後憑著偶然獲得的1顆種子開始栽種，才剛長成幼苗就被檢調上門搜索查獲，新竹檢方依走私與毒品罪嫌起訴二人。

檢方調查，約旦籍男子哈山與土耳其男子亞濟德，係相交逾10年好友，皆有施用大麻習慣，2人為求能有廉價大麻吸食，竟於2016年10月間某日，由哈山以手機透過網路連結至荷蘭某商家網站，購買大麻種子40顆，並指定將該大麻種子郵件包裹，寄送至亞濟德所住位於新竹縣竹北市的社區，由哈山收取。

該商店將2人訂購的大麻種子郵寄到台灣後，遭財政部關務署臺北關於去年10月30日查獲。二人因遲未收到大麻種子，經向商家詢問，對方又委託貨運公司自荷蘭郵寄裝有40顆大麻種子的郵件包裹，二度遭臺北關於去年12月6日查獲。

二人因為哈大麻煙哈得厲害，改向其他歐洲商家購買大麻種子10顆，三度遭臺北關於今年1月3日查獲。

今年1月間某日，哈山將亞濟德在台北市某夜店向身分不詳男子購買大麻葉時，偶然獲取的大麻種子1顆，在其寄居的亞濟德住處房間內播種於盆栽，置放到紙箱內以燈具照射，並澆水、施肥、照顧，培育其發芽長成大麻植株幼苗，以此方法栽種大麻。

今年1月29日檢調搜索亞濟德住處，扣得大麻種子、肥料、燈具1組、大麻煙草、大麻裁切器、捲菸纸等證物。

檢方依懲治走私條例私運管制物品進口，以及毒品危害防制條例意圖供栽種之用而運輸大麻種子罪嫌，起訴二人。

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